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Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 
Киргизи не хочуть бачити мову окупантів на своїх вулицях 
фото з відкритих джерел

Нурлан Шакієв вважає, що слід розвивати державну мову  

Спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв у зв'язку з планами керівництва країни розвивати державну мову закликав в екстреному порядку перейменувати всі назви районів столиці республіки на киргизьку мову. Про це він заявив у п'ятницю у столиці Бішкеку під час виступу на загальнонародному з'їзді країни, пишуть російські ЗМІ.

«Необхідно терміново перейменувати всі райони Бішкека, адже досі окремі населені пункти в Киргизстані носять назви на інших мовах», – сказав він.

Раніше з подібною ініціативою також виступили ще кілька депутатів киргизького парламенту, які пропонували всім районам столиці республіки прийняти киргизькі назви. Наразі в склад Бішкека входять Ленінський, Первомайський, Жовтневий і Свердловський райони.

Киргизька мова в республіці є державною, російська мова в країні оголошена офіційною.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти громадянина Киргизстану на батьківщині порушено кримінальну справу за участь у бойових діях в Україні. 

Крім того, ряд банків Киргизстану призупинили обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» услід за аналогічними діями банків у сусідніх країнах: Казахстані, Таджикистані та Узбекистані. 

Теги: Киргизстан мова

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