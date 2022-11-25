Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці
Нурлан Шакієв вважає, що слід розвивати державну мову
Спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв у зв'язку з планами керівництва країни розвивати державну мову закликав в екстреному порядку перейменувати всі назви районів столиці республіки на киргизьку мову. Про це він заявив у п'ятницю у столиці Бішкеку під час виступу на загальнонародному з'їзді країни, пишуть російські ЗМІ.
«Необхідно терміново перейменувати всі райони Бішкека, адже досі окремі населені пункти в Киргизстані носять назви на інших мовах», – сказав він.
Раніше з подібною ініціативою також виступили ще кілька депутатів киргизького парламенту, які пропонували всім районам столиці республіки прийняти киргизькі назви. Наразі в склад Бішкека входять Ленінський, Первомайський, Жовтневий і Свердловський райони.
Киргизька мова в республіці є державною, російська мова в країні оголошена офіційною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти громадянина Киргизстану на батьківщині порушено кримінальну справу за участь у бойових діях в Україні.
Крім того, ряд банків Киргизстану призупинили обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» услід за аналогічними діями банків у сусідніх країнах: Казахстані, Таджикистані та Узбекистані.
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