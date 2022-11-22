Киргизстан відреагував на заяву тюркського батальйону, який воює проти Путіна

За участь у бойових діях в Україні у Киргизстані передбачена кримінальна відповідальність

Проти громадянина Киргизстану на батьківщині порушено кримінальну справу за участь у бойових діях в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Державний комітет національної безпеки.

Зазначається, що Комітет нацбезпеки Киргизстану порушив справу за статтею «Участь громадянина Киргизької Республіки у збройних конфліктах чи військових діях на території іноземної держави або проходження підготовки для терористичного акту» Кримінального кодексу Киргизстану.

За даними слідства, чоловік у грудні 2021 року прибув до України як трудовий мігрант. Тепер чоловік висвітлює бойові дії в Україні в соціальних мережах. На одному з фото він був зображений у складі батальйону тюркських народів «Туран», що воює на боці Києва.

У Комітеті наголосили, що Киргизстан «дотримується нейтралітету» в питанні війни в Україні, а участь у бойових діях та збройних конфліктах на території інших держав загрожує ув'язненням на термін від восьми до 12 років.

Раніше стало відомо, що в Україні з'явився тюркський батальйон «Туран». Його очолив громадянин Киргизії Алмаз Кудабек огли, який бере участь у бойових діях на українській стороні з 24 лютого.

До слова, за даними української розвідки, Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише до Ірану, а й Китаю та Північною Кореєю. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції. Розвідка також не виключає, що РФ зверталася за зброєю до Киргизстану.