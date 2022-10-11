Чергова тріщина в ОДКБ: Киргизстан проявив позицію

Киргизстан відмовився від участі в ще одних військових навчаннях ОДКБ

Контингент країн ОДКБ запланував спільні навчання «Рубіж-2022» у Таджикистані

Військові Киргизстану не братимуть участі у спільних навчаннях ОДКБ «Рубіж-2022» у Таджикистані. Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ «Рубіж-2022». Але зараз ухвалили рішення про відмову. Це позиція Киргизстану», – заявили в Міноборони країни.

Кілька днів тому повідомлялося, що контингент країн ОДКБ візьме участь у спільних навчаннях «Рубіж-2022» у Таджикистані, до яких залучать військові підрозділи країн Центрально-Азіатського регіону. Загальна кількість учасників становить близько 1 тис. осіб і понад 300 одиниць військової техніки, включно з літаками, гелікоптерами і БПЛА.

Раніше повідомлялося, що Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання військово-політичного блоку Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) на своїй території.

Бойові дії на кордоні Таджикистану та Киргизстану спалахнули 14 вересня. Вранці 16 вересня ситуація загострилася, сторони поклали відповідальність за розпал конфлікту одна на другу. Також Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у застосуванні важкого озброєння.

Як повідомлялося, посольство Киргизстану в Росії застерегло своїх співгромадян від участі у війні проти України і нагадало про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях.