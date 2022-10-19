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Банки Киргизстану припинили обслуговування російських карток «Мир»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Банки Киргизстану припинили обслуговування російських карток «Мир»
Карту «Мир» уже не приймають у Казахстані, Таджикистані та Узбекистані, Туреччині та В’єтнамі
фото з відкритих джерел

Росія стає все більше відрізаною від світової фінансової системи

Ряд банків Киргизстану призупинили обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» услід за аналогічними діями банків у сусідніх країнах: Казахстані, Таджикистані та Узбекистані. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На сайтах киргизстанських банків «Бакай банк», банк «Компаньйон» та «Дос Кредо банк» 18 жовтня повідомили, що рішення ухвалене з технічних причин. Про терміни можливого поновлення обслуговування не повідомляється.

Рішення оголошено на тлі попереджень із боку США та низки інших країн Заходу про те, що недотримання міжнародних санкцій проти Москви, запроваджених у зв’язку з неспровокованим вторгненням в Україну, спричинить вторинні санкції.

Наприкінці вересня один із найбільших банків Таджикистану «Душанбе Сіті банк» призупинив обслуговування карток російської платіжної системи «Мир», посилаючись на технічні причини.

23 вересня Узбекистан призупинив обслуговування закордонних карток «Мир», при цьому продовжують працювати випущені на території Узбекистану кобейджингові картки Uzcard – «Мир».

У середині минулого місяця ряд банків у Казахстані та В’єтнамі оголосили про призупинення обслуговування платіжних карток «Мир». Також державні банки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир». Раніше це зробили приватні банки.

Раніше Росія заявляла про намір приєднати до платіжної системи «Мир» так звані дружні їй країни.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.

Після вторгнення в Україну Росія виявилася фактично відрізаною від світової фінансової системи, втратила технології Заходу та преференції через жорсткі обмеження, запроваджені західними урядами у відповідь на агресію Москви.

Теги: росія банк Киргизстан санкції війна США

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