США: через катастрофу вертольота загинули троє людей

Падіння прогулянкового вертольота сталося біля Великого каньйону

В результаті аварії прогулянкового вертольота біля Великого каньйону (штат Арізона) загинули три людини, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє АВС посиланням на представника департаменту екстрених служб. Стан поранених не уточнюється. Екстрені служби продовжують шукати ще двох зниклих людей. За даними телеканалу, вертоліт зазнав



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Падіння прогулянкового вертольота сталося біля Великого каньйону

В результаті аварії прогулянкового вертольота біля Великого каньйону (штат Арізона) загинули три людини, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє АВС посиланням на представника департаменту екстрених служб.

Стан поранених не уточнюється. Екстрені служби продовжують шукати ще двох зниклих людей.

За даними телеканалу, вертоліт зазнав аварії, коли здійснював тур над територією національного парку. Обставини події залишаються невідомими, зазначила представник Федерального управління цивільної авіації Аллен Кеніцер.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що курди збили турецький вертоліт, який брав участь в операції «Оливкова гілка» на території Сирії.

Джерело: Дождь