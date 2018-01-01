Курди збили турецький військовий вертоліт

Вертоліт збили поблизу Афріна, але він впав на території Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що курди збили турецький вертоліт, який брав участь в операції «Оливкова гілка» на території Сирії. За його словами вертоліт ВПС впав у провінції Хатай на південному сході Туреччини поблизу сирійського кордону. «Раніше сьогодні був збитий наш військовий вертоліт в провінції Хатай



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Вертоліт збили поблизу Афріна, але він впав на території Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що курди збили турецький вертоліт, який брав участь в операції «Оливкова гілка» на території Сирії.

За його словами вертоліт ВПС впав у провінції Хатай на південному сході Туреччини поблизу сирійського кордону.

«Раніше сьогодні був збитий наш військовий вертоліт в провінції Хатай під час операції «Оливкова гілка». Вони заплатять за це сповна », - цитує Ердогана Hurriyet.

Як заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, в результаті краху вертольота загинули не менше двох військовослужбовців ВС.

«Один з двох ударних вертольотів, що виконували бойове завдання, розбився. Двоє наших військових загинули», - сказав він.

Туреччина з 20 січня почала операцію «Оливкова гілка» проти загонів «Сил народної самооборони» (входять до складу озброєної коаліції «Сили демократичної Сирії») і партії «Демократичний союз» в Афріні, де проживає близько 1,5 млн курдів.

Джерело: Росбалт