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    Курди збили турецький військовий вертоліт

    Вертоліт збили поблизу Афріна, але він впав на території Туреччини
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що курди збили турецький вертоліт, який брав участь в операції «Оливкова гілка» на території Сирії. За його словами вертоліт ВПС впав у провінції Хатай на південному сході Туреччини поблизу сирійського кордону. «Раніше сьогодні був збитий наш військовий вертоліт в провінції Хатай
    • Сьогодні, 15:48
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    Вертоліт збили поблизу Афріна, але він впав на території Туреччини

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що курди збили турецький вертоліт, який брав участь в операції «Оливкова гілка» на території Сирії.

    За його словами вертоліт ВПС впав у провінції Хатай на південному сході Туреччини поблизу сирійського кордону.

    «Раніше сьогодні був збитий наш військовий вертоліт в провінції Хатай під час операції «Оливкова гілка». Вони заплатять за це сповна », - цитує Ердогана Hurriyet.

    Як заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, в результаті краху вертольота загинули не менше двох військовослужбовців ВС.

    «Один з двох ударних вертольотів, що виконували бойове завдання, розбився. Двоє наших військових загинули», - сказав він.

    Туреччина з 20 січня почала операцію «Оливкова гілка» проти загонів «Сил народної самооборони» (входять до складу озброєної коаліції «Сили демократичної Сирії») і партії «Демократичний союз» в Афріні, де проживає близько 1,5 млн курдів.

    Джерело: Росбалт

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