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    У світі

    США і Китай планують відновити торговельні переговори

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    Президент США також переніс на два тижні підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 жовтня - США і Китай планують відновити торговельні переговори
    Президент США також переніс на два тижні підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 жовтня

    У середині вересня президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути можливість укладення тимчасової торговельної угоди з Китаєм

    США і Китай планують поновити торговельні переговори 10 або 11 жовтня цього року.

    Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела.

    За даними ЗМІ, перемовини пройдуть у Вашингтоні. Делегацію з Пекіна представлятиме віцепрем'єр КНР Лю Хе.

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    У середині вересня президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути можливість укладення тимчасової торговельної угоди з Китаєм. Він додав, що при цьому вважав за краще домогтися повної угоди. За словами американського лідера, переговори з Пекіном йдуть «дуже добре».

    Президент США також переніс на два тижні підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 жовтня. Трамп розповів, що про це його попросив Лю Хе.

    Віцепрем'єр Китаю зазначив, що в цей день святкується День освіти республіки.

    З 1 вересня Вашингтон підвищив мита з 10 до 15% на товари з Китаю вартістю $ 300 млрд. З 1 жовтня США планували підвищити мита з 25 до 30% на китайські товари вартістю $ 250 млрд.

    Торговельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм почалася в 2018 році. Тоді Трамп підвищив мита на деякі китайські товари і КНР відповіла дзеркально.

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