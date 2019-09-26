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    У світі

    США запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро

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    Рауль Кастро - США запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро
    Рауль Кастро
    Фото: Reuters

    Вашингтон звинуватив Кастро в порушеннях прав людини і підтримці режиму президента Венесуели

    Сполучені Штати запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро та його родини.

    Про це заявив 26 вересня держсекретар Майк Помпео, пише Reuters.

    Вашингтон звинуватив Кастро в порушеннях прав людини і підтримці режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Рауль Кастро – молодший брат лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Наприкінці 1950-х років він обійняв посаду міністра збройних сил Куби. З 2006 до 2018 року очолював державу.

    З 2011 року є лідером владної Комуністичної партії Куби.

    США санкції Кастро Майк Помпео Вашингтон
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