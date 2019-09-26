Чи створить публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського проблеми президенту України?

Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Володимир Фесенко

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На відносини США і України цей скандал істотно не вплине

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Вот уже почти неделю, каждый день – вопросы от американских и других западных журналистов по поводу скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Чувствуется, что там это тема номер один. У нас она также вышла на первое место, но все-таки с меньшей остротой.

Публикация стенограммы этого разговора конечно же создаст некоторые, но далеко не критичные, проблемы для Президента Зеленского. Определенные политические осложнения для Президента Зеленского могут возникнуть в дальнейших контактах с представителями Демократической партии США и во взаимодействии с Президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель. Но это скорее негативный эмоциональный фон. И в США, и Меркель с Макроном сделают скидку на политическую неопытность нового украинского президента и на его стремление понравиться Президенту Трампу. Хотя осадок, конечно, останется.

На отношения США и Украины этот скандал существенно не повлияет. Государственные интересы обеих стран требуют продолжения партнерских отношений. У представителей Демократической партии США может возникнуть более критическое отношение к Президенту Зеленскому. Но если кандидат от Демократической партии США победит на президентских выборах в 2020 году, США будут работать и с Президентом Зеленским. Трамп обижался на Президента Порошенко, который симпатизировал Хиллари Клинтон, но все равно вынужден был помогать Украине в противостоянии России, потому что этого требовали национальные интересы США. Так же будут действовать и демократы. К тому же надо учитывать, что, хотя Зеленский и говорил комплименты Трампу в их телефонном разговоре, криминальное расследование против сына Байдена так и не было открыто. Зеленский в Нью-Йорке открытым текстом сказал, что не в наших интересах вмешиваться в предвыборную борьбу в США.

Главным последствием опубликования этой стенограммы будет то, что Зеленский станет более осторожным и аккуратным в своем общении с западными лидерами. Для него вся эта история должна стать поучительным уроком.

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