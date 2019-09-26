  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Фесенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи створить публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського проблеми президенту України?

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

    • Розсилка
    Чи створить публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського проблеми президенту України?

    На відносини США і України цей скандал істотно не вплине

    Мовою оригіналу

    Вот уже почти неделю, каждый день – вопросы от американских и других западных журналистов по поводу скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Чувствуется, что там это тема номер один. У нас она также вышла на первое место, но все-таки с меньшей остротой.

    Публикация стенограммы этого разговора конечно же создаст некоторые, но далеко не критичные, проблемы для Президента Зеленского. Определенные политические осложнения для Президента Зеленского могут возникнуть в дальнейших контактах с представителями Демократической партии США и во взаимодействии с Президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель. Но это скорее негативный эмоциональный фон. И в США, и Меркель с Макроном сделают скидку на политическую неопытность нового украинского президента и на его стремление понравиться Президенту Трампу. Хотя осадок, конечно, останется.

    Читайте також

    На отношения США и Украины этот скандал существенно не повлияет. Государственные интересы обеих стран требуют продолжения партнерских отношений. У представителей Демократической партии США может возникнуть более критическое отношение к Президенту Зеленскому. Но если кандидат от Демократической партии США победит на президентских выборах в 2020 году, США будут работать и с Президентом Зеленским. Трамп обижался на Президента Порошенко, который симпатизировал Хиллари Клинтон, но все равно вынужден был помогать Украине в противостоянии России, потому что этого требовали национальные интересы США. Так же будут действовать и демократы. К тому же надо учитывать, что, хотя Зеленский и говорил комплименты Трампу в их телефонном разговоре, криминальное расследование против сына Байдена так и не было открыто. Зеленский в Нью-Йорке открытым текстом сказал, что не в наших интересах вмешиваться в предвыборную борьбу в США.

    Главным последствием опубликования этой стенограммы будет то, что Зеленский станет более осторожным и аккуратным в своем общении с западными лидерами. Для него вся эта история должна стать поучительным уроком.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Дональд Трамп скандал Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ