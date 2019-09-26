США розширили санкції проти Росії за поставку палива в Сирію
Поставки палива здійснювалися через московську компанію «Маритайм Асистанс», вона також потрапила під санкції
Троє менеджерів компанії «Совфрахт» - Ілля Логінов, Іван Окороков і Карен Степанян, і ряд суден під російським прапором потрапили під санкції Мінфіну США.
Про це 26 вересня йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Зазначається, що Логінов, Окороков і Степанян брали участь в «схемі організації поставок авіапалива для російських військ в Сирії», здійснюючи тим самим підтримку режиму Асада.
У розкритті цієї схеми брало участь Федеральне бюро розслідувань, підкреслив Мінфін США.
Поставки палива здійснювалися через московську компанію «Маритайм Асистанс», вона також потрапила під санкції, йдеться в повідомленні.
У чорний список також внесені судна «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» і ОТ-2077.
До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає недостатніми санкції проти РФ для того, щоб Росія залишила Донбас чи Крим.
Джерело: Интерфакс