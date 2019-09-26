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    США розширили санкції проти Росії за поставку палива в Сирію

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    США розширили санкції проти Росії за поставку палива в Сирію

    Поставки палива здійснювалися через московську компанію «Маритайм Асистанс», вона також потрапила під санкції

    Троє менеджерів компанії «Совфрахт» - Ілля Логінов, Іван Окороков і Карен Степанян, і ряд суден під російським прапором потрапили під санкції Мінфіну США.

    Про це 26 вересня йдеться в повідомленні Мінфіну США.

    Зазначається, що Логінов, Окороков і Степанян брали участь в «схемі організації поставок авіапалива для російських військ в Сирії», здійснюючи тим самим підтримку режиму Асада.

    У розкритті цієї схеми брало участь Федеральне бюро розслідувань, підкреслив Мінфін США.

    Поставки палива здійснювалися через московську компанію «Маритайм Асистанс», вона також потрапила під санкції, йдеться в повідомленні.

    У чорний список також внесені судна «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» і ОТ-2077.

    До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає недостатніми санкції проти РФ для того, щоб Росія залишила Донбас чи Крим.

    Джерело: Интерфакс

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