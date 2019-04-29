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    У світі

    США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі

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    Військові кораблі в Чорному морі - США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі
    Військові кораблі в Чорному морі
    Фото: міноборони Туреччини

    Ракетний есмінець США USS Ross DDG71 увійшов до акваторії Чорного моря в середині квітня

    Американські і турецькі військові кораблі провели спільні навчання в Чорному морі. Про це напередодні повідомило міноборони Туреччини.

    Есмінець 6-го флоту США USS Ross, військові кораблі ВМС Туреччини (нафтотанкер TCG YB.KudretGungor, фрегат TCG Turgutreisі), морський патрульний літак P-235 провели навчання в Чорному морі, йдеться в повідомленні.

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    США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі
    США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі
    США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі
    США і Туреччина провели військові навчання в Чорному морі

    Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Ross ввечері 14 квітня увійшов в акваторію Чорного моря. Для есмінця USS Ross, який входить до складу 6-го флоту США, це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності. 

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