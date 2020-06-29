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    У світі

    США попросили Туреччину не перетворювати видатний собор на мечеть

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    <p>Собор Святої Софії використовували як церкву протягом 916 років</p> - США попросили Туреччину не перетворювати видатний собор на мечеть

    Собор Святої Софії використовували як церкву протягом 916 років

    Собор Святої Софії має велике духовне і культурне значення для мільярдів прихильників різних віросповідань у всьому світі, заявили у США

    Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек звернувся до влади Туреччини із проханням зберегти собор Святої Софії у Стамбулі в його нинішньому статусі музею.

    «Собор Святої Софії має велике духовне і культурне значення для мільярдів прихильників різних віросповідань у всьому світі. Ми закликаємо уряд Туреччини зберегти його як об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і підтримувати доступність для всіх у його нинішньому статусі музею», – написав посол у своєму Twitter.

    Як відомо, 29 травня у храмі відбулося читання Корану. 1 червня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що мусульманські богослужіння у соборі Святої Софії проводять за правом. За його словами, османи після завоювання Константинополя зробили храм ще красивішим, а не зруйнували його дощенту через релігійну ворожнечу, як робили їхні вороги з мечетями.

    11 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що дискусія навколо перетворення стамбульського собору на мечеть не є питанням міжнародних відносин.

    Собор Святої Софії використовували як церкву протягом 916 років. 1453 року султан Мехмет II перетворив його на мечеть, коли Османська імперія завоювала Константинополь. Після реставраційних робіт в Османську епоху і додавання мінаретів собор Святої Софії став одним із найважливіших витворів світової архітектури. У роки Турецької Республіки будівля стала музеєм.

    2019 року Ердоган говорив, що за вхід у Святу Софію туристи платять гроші, а перетворення храму на мечеть дасть змогу відвідувати його безкоштовно.

    До слова, у середу, 24 червня, у кафедральному Михайлівському соборі у Черкасах відбулося прощання з митрополитом Московської церкви в Україні Софронієм.

    Туреччина церква США Стамбул релігія ЮНЕСКО посол
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