У Черкасах попрощалися з митрополитом Московської церкви Софронієм



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Тисячі вірян, численне духовенство, ченці і черниці прийшли проститися з лідером проукраїнського крила Московської церкви Фото: church.ua

Софронія поховали на подвір’ї збудованого його трудами кафедрального Михайлівського собору у Черкасах навпроти головного вівтаря

У середу, 24 червня, у кафедральному Михайлівському соборі у Черкасах відбулося прощання з митрополитом Московської церкви в Україні Софронієм.

Як повідомили у Черкаській ОДА, тисячі вірян, численне духовенство, ченці і черниці прийшли проститися з лідером проукраїнського крила Московської церкви.

Нагадаємо, митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук) помер 22 червня о 23:08 після тривалої хвороби на 81-му році життя. Він керував Черкаською єпархією 28 років.

Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій висловив співчуття єпископу Золотоніському Іоанну, вікарію Черкаської єпархії, та духовенству і пастві Черкаської єпархії у зв’язку зі смертю митрополита Черкаського і Канівського Софронія.

«Серцем поділяючи скорботу, молимося про упокоєння душі новопреставленого видатного ієрарха, святителя, молитвеника, подвижника віри та благочестя. Висловлюємо наше співчуття пастві Черкаської єпархії, рідним, близьким та всім, хто знав і поважав владику Софронія», – заявив Онуфрій.

Божественну літургію у Михайлівському соборі, а також уставний чин погребіння спочилого Софронія очолив митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Разом з архієреями служили сотні священиків з усієї Черкаської єпархії та інших областей України.

Софронія поховали на подвір’ї збудованого його трудами кафедрального Михайлівського собору навпроти головного вівтаря.

Також Антоній оголосив указ митрополита Онуфрія, згідно з яким обов’язки керуючого Черкасько-Канівською єпархією тимчасово покладені на вікарного єпископа Золотоніського Іоанна, додають у пресслужбі Черкаської єпархії.

Зазначимо. що у грудні 2018 року в інтерв’ю Главкому Софроній розповідав, що він вже не є кліриком Московського патріархату, адже не згадує під час служби патріарха Кирила, але і не входить до складу Помісної церкви.

Я ні туди і ні сюди...У незалежної держави повинна бути незалежна церква. А виходить так, що ніби ми і незалежна держава, а ліземо у тенета до греків. А яка різниця, Константинополь чи Москва? Я би вам сказав зараз, що слід далі робити, якби я у руках тримав Томос, знав, про що там написано. Тож дочекаймося», – сказав Софроній.

Також Софроній тоді заявив, що він – людина вільна і не хоче бути васально залежним від греків.

Єпископ Московської церкви в Україні побоюється, що фінальна версія статуту помісною церкви може закріпити велику залежність українського православ’я від Константинополя. Софроній називає цю загрозу «васальним захопленням».

За його словами, у Константинополя немає парафій, а є тільки єпископи, а «в Україні відвалилася велика територія, де можна буде розгорнути свою діяльність».

На питання Главкома, як тепер має діяти проукраїнське крило в УПЦ МП, митрополит Софроній відповів: «Я розумію так: якщо це автокефалія, то церква повинна бути незалежною, як і всі автокефальні церкви».

Також нагадаємо, що митрополит Софроній, який не приїхав на Об'єднавчий собор, записав відеозвернення.

Крім того, у грудні 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого двох митрополитів УПЦ МП. Серед них - і митрополит Софроній.