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    У світі

    США розробляють тактику інформаційної війни проти Росії

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    <p>США побоюються втручання РФ у вибори в США</p> - США розробляють тактику інформаційної війни проти Росії

    США побоюються втручання РФ у вибори в США

    Американські військові зайнялися розробкою способів протидії зовнішнім загрозам, щоб протистояти можливому втручанню в вибори 2020 року в США

    Кіберкомандування збройних сил США розробляє тактику ведення інформаційної війни, яка може бути розгорнута проти Росії.

    Про це газета The Washington Post повідомила в середу з посиланням на колишніх і діючих американських посадових осіб.

    За інформацією видання, американські військові зайнялися розробкою способів протидії зовнішнім загрозам, щоб протистояти можливому втручанню в вибори 2020 року в США.

    Розглянуті варіанти дій багато в чому засновані на операції, розпочатій кіберкомандуванням восени 2018 року для захисту проміжних виборів, коли США відключили інтернет російському «Агентству інтернет-досліджень» (так звана фабрика тролів).

    В даний час, повідомляє газета, збройні сили США розробляють заходи, спрямовані проти керівництва російських служб безпеки, військових, а також представників крупного бізнесу, яким можуть відправлятися повідомлення з попередженням про наслідки можливого втручання у вибори в США.

    При цьому, як зазначає видання, влада Сполучених Штатів не буде прагнути вплинути на російське суспільство в цілому.

    Як відомо, спецслужби США інкримінують Росії втручання в американський виборчий процес в 2016 році.

    Росія США вибори військові вибори у США фабрика тролів кібербезпека
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