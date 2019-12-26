США розробляють тактику інформаційної війни проти Росії



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США побоюються втручання РФ у вибори в США

Американські військові зайнялися розробкою способів протидії зовнішнім загрозам, щоб протистояти можливому втручанню в вибори 2020 року в США

Кіберкомандування збройних сил США розробляє тактику ведення інформаційної війни, яка може бути розгорнута проти Росії.

Про це газета The Washington Post повідомила в середу з посиланням на колишніх і діючих американських посадових осіб.

За інформацією видання, американські військові зайнялися розробкою способів протидії зовнішнім загрозам, щоб протистояти можливому втручанню в вибори 2020 року в США.

Розглянуті варіанти дій багато в чому засновані на операції, розпочатій кіберкомандуванням восени 2018 року для захисту проміжних виборів, коли США відключили інтернет російському «Агентству інтернет-досліджень» (так звана фабрика тролів).

В даний час, повідомляє газета, збройні сили США розробляють заходи, спрямовані проти керівництва російських служб безпеки, військових, а також представників крупного бізнесу, яким можуть відправлятися повідомлення з попередженням про наслідки можливого втручання у вибори в США.

При цьому, як зазначає видання, влада Сполучених Штатів не буде прагнути вплинути на російське суспільство в цілому.

Як відомо, спецслужби США інкримінують Росії втручання в американський виборчий процес в 2016 році.