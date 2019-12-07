США обіцяють винагороду в $5 млн за інформацію про російського хакера



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Якубець брав участь у зловмисних діях російського уряду в кіберсфері

Винагороду за інформацію, що допоможе арешту, або засудженню російського кіберзлочинця Максима Якубця пропонує Державний департамент США, йдеться в заяві відомства. Сума винагороди може досягти 5 мільйонів доларів.

Якубець, за повідомленнями уряду США, керує кіберзлочинною мережею, що розповсюджувала віруси Bugat/Cridex/Dridex, і спричинила багатомільйонні втрати фінансових установ та їх клієнтів у США та в інших країнах, повідомляє Голос Америки.

Якубець також брав участь у зловмисних діях російського уряду в кіберсфері. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, яке в четвер запровадило санкції проти 17 осіб та семи компаній, пов’язаних з російською Evil Corp, включно з Якубцем.

«Лідер групи, Максим Якубець, також надавав пряму допомогу урядові Росії у зловмисній кібердіяльності», – наголошує міністерство.

Це не вперше, коли кіберзлочинців пов’язують з російським урядом, йдеться в повідомленні. «В 2017 році Міністерство юстиції висунуло звинувачення двом службовцям Федеральної служби безпеки (ФСБ) та тим, хто вступав у злочинну змову з ними за нанесення шкоди мільйонам акаунтів Yahoo«.

За інформацією Міністерства фінансів США, вірус Dridex, який поширювала Evil Corp дозволив компанії вкрасти понад 100 мільйонів доларів у банків та фінансових установ у більш ніж 40 країнах.

«Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти Evil Corp в рамках всеохоплюючих заходів проти однієї з найбільш активних кіберзлочинних організацій. Ці координовані дії мають намір зруйнувати кампанії з фішингу, які проводить ця російська хакерська група», – йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

«Сполучені Штати на терпітимуть такої діяльності з боку іншого уряду, або його представників і продовжать притягати всі задіяні сторони до відповідальності«, йдеться в заяві.