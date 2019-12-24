У кіберполіції розповіли, як хакер вкрав з рахунків українців більше мільйона гривень



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Хакеру оголошено про підозру і заарештовано терміном на 60 дід Фото: кіберполіція

Зловмисник дублював банківські картки громадя

Працівники кіберполіції в Дніпропетровській області викрили хакера, який дублюючи банківські картки вкрав з банківських рахунків українців більше мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

«Імітуючи помилку роботи банкомату він з допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку. Чоловікові поки оголошено про підозру і заарештовано терміном на 60 діб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в кіберполіції, зловмисник ретельно готувався до скоєння правопорушень. Він замовив більше сотні банківських карт, які не мали ідентифікатора користувача. Надалі він використовував карти для дубляжу оригінальних карт громадян.

«Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомату, він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом , які дозволяли і копіювати картку наступного користувача . Надалі - отримував доступ до банківських карт громадян», - розповіли правоохоронці.

Під час проведення обшуку в його квартирі поліцейські вилучили «білі карти», мобільні телефони та sim-картки, використані при скоєнні злочинів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованого за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Раніше стало відомо, що кіберполіція України затримала чоловіка за розкрадання понад 1 млн грн з банківських рахунків громадян.