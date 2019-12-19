Кіберпідсумки року: експерти назвали найгірші паролі у юзерів



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Фахівці назвали найгірші паролі, популярні у користувачів

Перше місце, як і торік, не змінилось – воно належить паролю «123456»

Компанія SplashData випустила вже дев'ятий щорічний список «найгірших паролів, який використовують користувачі в онлайн-сервісах і додатках, складений на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, що потрапили у вільний доступ.

Перше місце у порівнянні з минулим роком не змінилось – воно належить паролю «123456».

Друге місце у пароля «123456789».

До трійки лідерів також увійшов традиційний пароль «qwerty».

Список 25 найбільш популярних найгірших паролів виглядає так:

1 - 123456

2 - 123456789

3 - qwerty

4 - password

5 - 1234567

6 - 12345678

7 - 12345

8 - iloveyou

9 - 111111

10 - 123123

11 - abc123

12 - qwerty123

13 - 1q2w3e4r

14 - admin

15 - qwertyuiop

16 - 654321

17 - 555555

18 - lovely

19 - 7777777

20 - welcome

21 – 888888

22 - princess

23 - dragon

24 - password1

25 - 123qwe

За оцінками експертів, майже 10% користувачів використовували один з найгірших паролів з цього списку, і близько 3% юзерів використовували пароль «123456».