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    Кіберпідсумки року: експерти назвали найгірші паролі у юзерів

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    <p>Фахівці назвали найгірші паролі, популярні у користувачів</p> - Кіберпідсумки року: експерти назвали найгірші паролі у юзерів

    Фахівці назвали найгірші паролі, популярні у користувачів

    Перше місце, як і торік, не змінилось – воно належить паролю «123456»

    Компанія SplashData випустила вже дев'ятий щорічний список «найгірших паролів, який використовують користувачі в онлайн-сервісах і додатках, складений на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, що потрапили у вільний доступ.

    Перше місце у порівнянні з минулим роком не змінилось – воно належить паролю «123456».

    Друге місце у пароля «123456789».

    До трійки лідерів також увійшов традиційний пароль «qwerty».

    Список 25 найбільш популярних найгірших паролів виглядає так:

    • 1 - 123456
    • 2 - 123456789
    • 3 - qwerty
    • 4 - password
    • 5 - 1234567
    • 6 - 12345678
    • 7 - 12345
    • 8 - iloveyou
    • 9 - 111111
    • 10 - 123123
    • 11 - abc123
    • 12 - qwerty123
    • 13 - 1q2w3e4r
    • 14 - admin
    • 15 - qwertyuiop
    • 16 - 654321
    • 17 - 555555
    • 18 - lovely
    • 19 - 7777777
    • 20 - welcome
    • 21 – 888888
    • 22 - princess
    • 23 - dragon
    • 24 - password1
    • 25 - 123qwe

    За оцінками експертів, майже 10% користувачів використовували один з найгірших паролів з цього списку, і близько 3% юзерів використовували пароль «123456».

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