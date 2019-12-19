Кіберпідсумки року: експерти назвали найгірші паролі у юзерів
Фахівці назвали найгірші паролі, популярні у користувачів
Перше місце, як і торік, не змінилось – воно належить паролю «123456»
Компанія SplashData випустила вже дев'ятий щорічний список «найгірших паролів, який використовують користувачі в онлайн-сервісах і додатках, складений на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, що потрапили у вільний доступ.
Перше місце у порівнянні з минулим роком не змінилось – воно належить паролю «123456».
Друге місце у пароля «123456789».
До трійки лідерів також увійшов традиційний пароль «qwerty».
Список 25 найбільш популярних найгірших паролів виглядає так:
- 1 - 123456
- 2 - 123456789
- 3 - qwerty
- 4 - password
- 5 - 1234567
- 6 - 12345678
- 7 - 12345
- 8 - iloveyou
- 9 - 111111
- 10 - 123123
- 11 - abc123
- 12 - qwerty123
- 13 - 1q2w3e4r
- 14 - admin
- 15 - qwertyuiop
- 16 - 654321
- 17 - 555555
- 18 - lovely
- 19 - 7777777
- 20 - welcome
- 21 – 888888
- 22 - princess
- 23 - dragon
- 24 - password1
- 25 - 123qwe
За оцінками експертів, майже 10% користувачів використовували один з найгірших паролів з цього списку, і близько 3% юзерів використовували пароль «123456».