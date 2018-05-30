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Колаж з прапорів США та Ірану

До списку санкцій внесли шістьох громадян Ірану і три іранські організації

Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти Ірану.

Як повідомляється на сайті мінфіну, до списку санкцій внесли шістьох громадян Ірану і три іранські організації.

Зокрема, під санкції потрапила в'язниця Евін у Тегерані, де, за даними Вашингтона, утримуються політв'язні.

Раніше мінфін США включив до списку обмежень п'ятьох високопоставлених керівників Корпусу вартових Ісламської революції.

Як відомо, Вашингтон планує ввести санкції проти зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від 3 до 6 місяців для припинення бізнесу. В іншому випадку їм буде закритий доступ на ринок США.

Трамп 8 травня оголосив про вихід з угоди, яка була укладена з Іраном США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Глава МЗС Німеччини Хайко Мас песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з угоди.