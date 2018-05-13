Німеччина не зможе захистити свої компанії, які продовжать бізнес в Ірані

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Хайко Мас

США мають намір закрити доступ на свій ринок всім, хто буде торгувати з Тегераном

Глава МЗС Німеччини Хайко Мас песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з ядерної угоди з Тегераном. Про це Мас заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 13 травня.

«Я не бачу простого рішення, як захистити компанії від ризиків, пов'язаних з американськими санкціями», - сказав Мас. За його словами, в даний момент на переговорах європейських країн - учасників так званої ядерної угоди йдеться про те, чи можлива в принципі подальша торгівля з Іраном.

США мають намір моментально вводити санкції проти будь-яких зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від 3 до 6 місяців для припинення бізнесу. В іншому випадку їм буде закритий доступ на ринок США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з ядерного угоди у вівторок, 8 травня. Глава Білого дому заявив про «безсумнівні докази» того, що Іран, всупереч своїм обіцянкам, продовжує розробляти ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина і Великобританія різко розкритикували рішення США.

Спільний всеосяжний план дій (СВПД) був укладений між Іраном і шістьма країнами - США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною - в 2015 році, в період президентства Барака Обами. Решта, крім США, учасників домовленостей з Тегераном розцінюють їх як великий дипломатичний успіх, що дозволив обмежити ядерну програму Ірану в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Джерело: Deutsche Welle