США запровадили персональні санкції проти п’ятьох іранців

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США розширили персональні санкції проти Ірану

США вввели персональні санкції проти 5 іранців, які за їх даними, підтримували повстанців-хуситів у Ємені.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, США у вівторок ввели санкції проти п'яти іранців, які, за їхніми даними, забезпечили повстанців-хусит в Ємені порадами і озброєнням, яке потім використовувалося для ракетних ударів по містах і нафтовій інфраструктурі в Саудівській Аравії.

У список потрапили Мехді Азарпішех, Мохаммед Джафарі, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амін та Саїд Мохаммед Терані.

У Вашингтоні заявляють, що перші чотири особи працювали з хуситами через Революційну гвардію Ірану, а Терані допомагав фінансувати організацію.

Зазначається, що діяльність іранців призвела до ракетних ударів по містах і нафтовій інфраструктурі в Саудівській Аравії.

Як відомо, Вашингтон планує ввести санкції проти зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від 3 до 6 місяців для припинення бізнесу. В іншому випадку їм буде закритий доступ на ринок США.

Трамп 8 травня оголосив про вихід з угоди, яка була укладена з Іраном США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Глава МЗС Німеччини Хайко Мас песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з угоди.