У Білому домі не виключають санкцій проти компаній з Європи

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У Білому домі вважають, що країни Європи «зрозуміють, що в їхніх інтересах в кінцевому рахунку погодитися» з позицією США

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон не виключив, що через вихід Вашингтона з угоди з Тегераном під санкціями можуть виявитися європейські компанії, які мають ділові відносини з Іраном.

«Це можливо. Все залежить від дій інших урядів», - заявив Болтон в ефірі телеканалу CNN у неділю, 13 травня.

Радник Дональда Трампа також припустив, що країни Європи «зрозуміють, що в їхніх інтересах в кінцевому рахунку погодитися» з позицією США щодо ядерної угоди з Іраном.

Раніше глава МЗС Німеччини Хайко Мас песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з угоди.

«Я не бачу простого рішення, як захистити компанії від ризиків, пов'язаних з американськими санкціями», - сказав Мас в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За його словами, в даний момент на переговорах європейських країн - учасників ядерної угоди йдеться про те, чи можлива в принципі подальша торгівля з Іраном.

Вашингтон планує ввести санкції проти зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від 3 до 6 місяців для припинення бізнесу. В іншому випадку їм буде закритий доступ на ринок США.

Трамп 8 травня оголосив про вихід з угоди, яка була укладена з Іраном США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Джерело: Deutsche Welle