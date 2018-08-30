США стурбовані перспективами наступальної операції в сирійському Ідлібі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держдепартамент США

Держдеп «дуже чітко» заявив про свою позицію щодо наступальних операцій в Ідлібі

Сполучені Штати стурбовані перспективами проведення будь-яких наступальних операцій в сирійській провінції Ідліб і повідомили про це російську сторону.

Про це заявила в середу керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт на регулярному брифінгу для журналістів.

Її попросили прокоментувати інформацію про можливу наступальну операції в Ідлібі.

«Ми висловили стурбованість з приводу проведення будь-яких можливих наступальних операцій. Ми висловлювали цю стурбованість російському уряду на багатьох рівнях», - зазначила Науерт.

Вона підкреслила, що держсекретар Майкл Помпео, голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, міністр оборони Джеймс Меттіс, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Саттерфілд і спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі повідомляли російську сторону.

«Ми дуже чітко заявили про свою позицію», - додала дипломат.

За словами Науерт, повідомлення про те, що провокацію планують влаштувати повстанці, - це «чергові повідомлення з розряду «під чужим прапором».

«Ми бачили таке раніше, коли вони (російська сторона – ред.) намагалися покласти провину, тягар відповідальності на інші угруповання. І ми на це не купуємося», - заявила вона.

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».

Напередодні стало відомо, що сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.

Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.