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    У світі

    США стурбовані перспективами наступальної операції в сирійському Ідлібі

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    Держдепартамент США - США стурбовані перспективами наступальної операції в сирійському Ідлібі
    Держдепартамент США

    Держдеп «дуже чітко» заявив про свою позицію щодо наступальних операцій в Ідлібі

    Сполучені Штати стурбовані перспективами проведення будь-яких наступальних операцій в сирійській провінції Ідліб і повідомили про це російську сторону.

    Про це заявила в середу керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт на регулярному брифінгу для журналістів.

    Її попросили прокоментувати інформацію про можливу наступальну операції в Ідлібі.

    «Ми висловили стурбованість з приводу проведення будь-яких можливих наступальних операцій. Ми висловлювали цю стурбованість російському уряду на багатьох рівнях», - зазначила Науерт.

    Вона підкреслила, що держсекретар Майкл Помпео, голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, міністр оборони Джеймс Меттіс, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Саттерфілд і спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі повідомляли російську сторону.

    «Ми дуже чітко заявили про свою позицію», - додала дипломат.

    За словами Науерт, повідомлення про те, що провокацію планують влаштувати повстанці, - це «чергові повідомлення з розряду «під чужим прапором».

    «Ми бачили таке раніше, коли вони (російська сторона – ред.) намагалися покласти провину, тягар відповідальності на інші угруповання. І ми на це не купуємося», - заявила вона.

    Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».

    Напередодні стало відомо, що сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.

    Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.

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