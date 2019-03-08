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    У світі

    США в ОБСЄ закликали Росію припинити насильство на сході України

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    США:&nbsp;Росія протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні - США в ОБСЄ закликали Росію припинити насильство на сході України
    США: Росія протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні

    Штати знову закликають РФ, як підбурювача конфлікту, змусити підконтрольні їй сили припинити насильство у Донбаському регіоні

    Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію припинити насильство на сході України.

    Про це заявив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс, інформує «Голос Америки».

    Макріс, виступаючи 7 березня на засіданні Постійної ради ОБСЕ, заявив, що «РФ протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт, і продовжує порушувати Мінські угоди, що є дорожньою картою на шляху до миру».

    «Сполучені Штати знову закликають Російську Федерацію, як підбурювача цього конфлікту, змусити підконтрольні їй сили припинити насильство у Донбаському регіоні. Замість півзаходів і порожніх обіцянок Росія повинна вжити заходів для припинення конфлікту, який вона спровокувала і продовжує розпалювати», - заявив Макріс.

    Він також заявив, що США закликають Росію негайно звільнити українські військові судна і 24 моряків, захоплених 25 листопада 2018 року в Керченській протоці. Він назвав дії російських сил невиправданими й обурливими.

    «Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх в'язнів совісті і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, включно із зникненнями, фізичним та психологічним насильством та вбивствами», - підкреслив Макріс.

    Нагадаємо, 7 березня президент США Дональд Трамп і прем'єр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії.

    До слова, віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі.

    Раніше стало відомо, що нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ.

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