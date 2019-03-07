Климпуш-Цинцадзе обговорює у США додаткові санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе перебуває у Вашингтоні

Урядовець підкреслила, що в діалозі з американською стороною «існує взаємний, спільний інтерес» в контексті європейської безпеки

Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює, в тому числі, додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі, а також наміри збудувати «Північний потік-2».

Про це український урядовець повідомила в четвер у коментарі «Укрінформу» в Вашингтоні.

«Зараз ми ведемо розмову про запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації через її атаку в районі Керченської протоки. Ми ведемо також мову про додаткові скоординовані дії з європейськими колегами, щоби дати зрозуміти Росії про необхідність безумовного звільнення наших моряків, наших кораблів, а також відновлення свободи й безпеки навігації в Чорноморсько-Азовському басейні», - підкреслила віце-прем'єр-міністр України.

За її словами, розмови в США також ведуться про можливі санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

«І тут ми маємо глибоке розуміння з боку членів Конгресу щодо загроз, які тягне за собою цей газолін», - зазначила Климпуш-Цинцадзе. Вона підкреслила, що в діалозі з американською стороною «існує взаємний, спільний інтерес» в контексті європейської безпеки.

Український урядовець уточнила, що питання санкцій обговорюється, головним чином, у Конгресі, де зараз знаходиться кілька законодавчих актів із санкціями проти Росії, у тому числі пропозиції покарання РФ через її агресію на морі, що вже отримало підтримку в Сенаті.

«Що стосується «Північного потоку-2», ми ведемо розмову про можливі інструменти та способи, які можна було би застосувати для впливу на Росію, на наших партнерів у Європейському Союзі, щоби призупинити, а можливо й припинити цей проект», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Український віце-прем'єр також поінформувала, що крім Конгресу, в програмі її візиту заплановані переговори в Держдепартаменті США, Пентагоні, Раді національної безпеки, участь у міжнародній конференції НАТО.

«Ми ведемо постійний діалог зі США, вирішуємо і стратегічні завдання, і поточні щоденні питання. У кожній із цих інституцій ми маємо свій напрямок діалогу», - зазначила представник уряду України.

За її словами, найважливіше те, що в США «є чітке розуміння, які цілі переслідує Москва, як вона порушує міжнародне право». Крім того, в Вашингтоні існує «повне усвідомлення того, що такі дії РФ несуть загрозу не суто Україні, але в тому числі національній безпеці США».

Саме тому це підтверджує необхідність спільних дій, зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Раніше стало відомо, що нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ.