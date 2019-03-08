Трамп і Бабіш висловилися за «непохитну підтримку» суверенітету України



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Зустріч Трампа і Бабіша відбулася в Білому домі

Президент США і прем'єр-міністр Чехії мають намір продовжувати санкційний тиск на Росію

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії.

Про це йдеться в спільній заяві політиків за підсумками їх зустрічі в Білому домі.

«Ми залишаємося непохитними в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також (маємо намір) продовжувати санкційний тиск на Росію», - наголошується в документі.

Також Трамп та Бабіш висловили думку, що «НАТО гарантує трансатлантичну та європейську безпеку».

«Ми будемо працювати разом для того, щоб скористатися наявними можливостями, що з’являються в результаті трансформації ринків енергоресурсів та в той же самий час будемо виступати за подальшу диверсифікацію джерел енергоресурсів в Європі, забезпечуючи безпеку один одного», - також говориться в спільній заяві.

Крім того, політики домовилися активізувати співпрацю між державами в сфері кібербезпеки.

Зустріч Трампа і Бабіша відбулася в Білому домі в четвер. Андрій Бабіш став першим з 2011 року чеським прем’єром, який отримав запрошення в Білий дім.

До слова, віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі.

Раніше стало відомо, що нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ.

Джерело: УНН