Трамп і Бабіш висловилися за «непохитну підтримку» суверенітету України
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Зустріч Трампа і Бабіша відбулася в Білому домі
Президент США і прем'єр-міністр Чехії мають намір продовжувати санкційний тиск на Росію
Президент США Дональд Трамп і прем'єр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії.
Про це йдеться в спільній заяві політиків за підсумками їх зустрічі в Білому домі.
«Ми залишаємося непохитними в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також (маємо намір) продовжувати санкційний тиск на Росію», - наголошується в документі.
Також Трамп та Бабіш висловили думку, що «НАТО гарантує трансатлантичну та європейську безпеку».
«Ми будемо працювати разом для того, щоб скористатися наявними можливостями, що з’являються в результаті трансформації ринків енергоресурсів та в той же самий час будемо виступати за подальшу диверсифікацію джерел енергоресурсів в Європі, забезпечуючи безпеку один одного», - також говориться в спільній заяві.
Крім того, політики домовилися активізувати співпрацю між державами в сфері кібербезпеки.
Зустріч Трампа і Бабіша відбулася в Білому домі в четвер. Андрій Бабіш став першим з 2011 року чеським прем’єром, який отримав запрошення в Білий дім.
До слова, віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі.
Раніше стало відомо, що нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ.
Джерело: УНН