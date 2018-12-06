США в ООН: Росія має негайно повернути полонених українських моряків



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Один із захоплених українських військових моряків

Росіяни звинувачують українських моряків у нелегальному перетині українського кордону. Це абсурд», - заявив представник США в ООН

Пояснення Росією своїх дій у Керченській протоці є абсурдними, оскільки Крим - це територія України і територіальних вод Росії навколо нього немає.

Про це заявив заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен під час брифінгу щодо мілітаризації Криму Росією, повідомляє «Укрінформ».

«Росія висуває звинувачення українським морякам у начебто незаконному перетині російського морського кордону біля берегів Криму. Але Крим - це територія України… Тобто виходить, що росіяни звинувачують українських моряків у нелегальному перетині українського кордону. Це абсурд», - заявив він.

За словами американського дипломата, Росія також порушила міжнародне право, заблокувавши Керченську протоку і потім вдавшись до безпідставного нападу на три українські кораблі, які намагалися повернутися до Одеси.

«Це не та ситуація, у якій вина на обидвох сторонах», - підсумував він.

Коен також заявив, що США закликає Росію негайно звільнити всіх 24 захоплених у полон членів екіпажів і три захоплені кораблі.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, Україна проводить у штаб-квартирі ООН засідання під головуванням заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, під час якого детально інформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які РФ створює у Чорному та Азовському морях.

Постпред України при ООН заявив, що мілітаризація Криму Росією становить загрозу безпеці Європи, і не є лише проблемою України.

Раніше в МЗС України повідомили, що скликають підписантів Будапештського меморандуму.

Також Україна розглядає можливість розірвання договору з РФ щодо Азовського моря

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.