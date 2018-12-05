Мілітаризація Криму матиме стратегічний вплив на безпеку всієї Європи - Єльченко



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Постпред України при ООН Володимир Єльченко

Український дипломат заявив, що Крим - головний елемент нової російської експансіоністської політики

Мілітаризація Криму Росією становить загрозу безпеці Європи, і не є лише проблемою України.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу щодо мілітаризації Криму Росією.

«Мілітаризація Криму не може розглядатися лише як справа України чи другорядна регіональна проблема. Ця проблема матиме стратегічний вплив на всю європейську безпеку», - заявив він.

Український дипломат додав, що Росія використовує Крим як військову базу для створення загрози всьому регіону а також перекидання військ у Сирію.

«Крим - головний елемент нової російської експансіоністської політики», - пояснив він.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, Україна проводить у штаб-квартирі ООН засідання під головуванням заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, під час якого детально інформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які РФ створює у Чорному та Азовському морях.

Раніше в МЗС України повідомили, що скликають підписантів Будапештського меморандуму.

Також Україна розглядає можливість розірвання договору з РФ щодо Азовського моря

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

Джерело: Укрінформ