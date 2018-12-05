Україна розглядає можливість розірвання договору з РФ щодо Азовського моря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ незаконно захопила українські кораблі у Керченській протоці та полонила 24 моряки

Питання про денонсацію Договору про Азовське море знаходиться на розгляді, але він буде ще потрібен у судових позовах

МЗС України розглядає можливість денонсації Договору з РФ по Азовському морю, підписаному у 2003 році, але документ ще не вичерпав себе в позовах проти Росії в міжнародних судах. Про це в середу, 5 грудня, заявив заступник глави МЗС Василь Боднар, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що на цей момент триває подання документів до міжнародних судів і узгоджуються процесуальні нюанси.

«Для нас важливо продовжити процес виходу з договорів, які для нас неважливі. Але Договір 2003 року зараз не вичерпав повністю свій потенціал. Якщо в односторонньому порядку денонсуємо Договір, це не означає, що денонсацію визнає російська сторона. Як було з договорами про розміщення Чорноморського флоту. Російська сторона відмовилася від них. А ми вважаємо їх діючими», - додав він.

Раніше в МЗС повідомили, що скликають підписантів Будапештського меморандуму.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Також президент Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

Як відомо, 28 листопада набрав чинності закон про воєнний стан. Він затверджує президентський указ про введення воєнного стану на 30 діб у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.