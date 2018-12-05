Україна скликає країни-підписантів Будапештського меморандуму для консультацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будапештський меморандум - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України

24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великою Британією, США та РФ у Будапештському меморандумі

Міністерство закордонних справ України, на підставі Будапештського меморандуму, звернулося до країн, які його підписали - Великої Британії, США та Російської Федерації, - з вимогою проведення термінових консультацій для повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у середу.

«27 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України, на підставі пункту 6 Меморандуму, звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України», - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що 24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великою Британією, США та РФ у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, підкреслили у дипвідомстві.

«Держави-гаранти надали зобов’язання, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України... 25 листопада 2018 року РФ здійснила черговий акт збройної агресії проти України шляхом збройного нападу на кораблі ВМС України в Чорному морі та Керченській протоці. Цей зухвалий та підступний напад є продовженням збройної агресії проти України, розв’язаної РФ 20 лютого 2014 року. Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент забезпечення безпеки України і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися взятих зобов’язань», - заявили у МЗС.

«Агресія РФ та порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння», - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як наголосили в МЗС, тільки дієві кроки стануть запорукою відновлення довіри до Будапештського меморандуму та заходів міжнародного співтовариства щодо зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Також президент Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

Як відомо, 28 листопада набрав чинності закон про воєнний стан. Він затверджує президентський указ про введення воєнного стану на 30 діб у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.