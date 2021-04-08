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    США внесли до «чорного списку» сім китайських компаній

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    США внесли до чорних списків сім китайських комп&rsquo;ютерних організацій, посилаючись на проблеми національної безпеки - США внесли до «чорного списку» сім китайських компаній
    США внесли до чорних списків сім китайських комп’ютерних організацій, посилаючись на проблеми національної безпеки
    Фото: EPA / UPG

    Сім організацій було внесено в чорний список за «створення суперкомп'ютерів для китайських військових»

    Міністерство торгівлі США внесло сім китайських цифрових компаній і лабораторій в «чорний список». Вони беруть участь в створенні суперкомп'ютерів для китайських військових.

    Про це повідомляє телеканал CNBC.

    У «чорному списку» такі юридичні особи: Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, Національний суперкомп’ютерний центр в Цзинані, Національний суперкомп’ютерний центр в Шеньчжені, Національний суперкомп’ютерний центр в Усі й Національний суперкомп’ютерний центр в Чженчжоу.

    У повідомленні відомства сказано, що сім організацій було внесено в чорний список за «створення комп’ютерів, які використовуються військовими силами Китаю, його дестабілізаційними зусилля з модернізації збройних сил і / або програми зброї масового знищення».

    Суперкомп’ютери, які вони розробляють, використовують китайські військові.

    Раніше в США говорили про те, що китайські компанії збирають конфіденційну інформацію від імені армії. Водночас Комуністична партія Китаю стверджує, що не займається промисловим шпигунством.

    «Суперкомп’ютерні можливості життєво важливі для розробки сучасної зброї та систем національної безпеки, таких як ядерна зброя і гіперзвукова зброя. Міністерство торгівлі буде використовувати всі свої повноваження, щоб перешкодити Китаю використовувати американські технології для підтримки цих дестабілізаційних зусиль з модернізації збройних сил», – заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

    Нові правила, що обмежують експорт з США зазначеним організаціям, набрали чинності. Вони не поширюються на товари від постачальників з США, які вже в дорозі.

    Теги: США Китай військові технології
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