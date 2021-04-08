В Україні подорожчають вживані автомобілі. Які авто зростуть в ціні

Розмитнення автомобілів із США подорожчає вже у 2021 році

Вживані автомобілі із США подорожчають вже цього року. У деяких випадках ціна може зрости майже на тисячу доларів. Причина – нова система оподаткування.

Як повідомляє ITC з посиланням на асоціацію «Укравтопром», 1 квітня 2021 року Державна митна служба відправила всім своїм підрозділам лист «Про витрати на транспортування», в якому регулюється нове визначення митної вартості будь-яких транспортних засобів, що ввозяться в Україну з США.

Тепер, визначаючи митну вартість автомобіля і нараховуючи на нього податки при розмитненні, на митниці будуть враховувати не тільки вартість автомобіля, але і витрати на транспортування авто в Україну.

Раніше ці витрати рахували уніфіковано – $400 за авто. Тепер підхід буде інший. Залежно від віддаленості порту США, вартість доставляння варіюється від $700 до $1300.

Тепер, кажуть експерти, середня вартість транспортування авто в Україну може зрости з $400 до $1000. Оскільки на цю вартість нараховується 20% ПДВ, він виросте з $80 зараз до $200. Таким чином, вартість розмитнення зросте в середньому на $120 за умови, що порт, з якого доставляється автомобіль, розташований не надто далеко.

Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що в Україні стрімко зросли продажі нових автомобілів. В березні першу українську реєстрацію отримали майже 35 тисяч вживаних автомобілів. Це на 87% більше, ніж минулого року.

Також у перший місяць весни зросли і продажі нових авто. За даними все тієї ж асоціації, в березні дилерам вдалося продати приблизно 9 тисяч автомобілів. Це на 45% більше, ніж минулого року.

Детальніше про продажі автомобілів в Україні – в нашому матеріалі за посиланням.