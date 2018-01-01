Стали відомі перші результати медичного обстеження Трампа

Обстеження показало, що у президента США прекрасне здоров'я

У президента США Дональда Трампа чудовий стан здоров'я. Про це повідомив лікар Білого дому Ронні Джексон ввечері в п'ятницю, 12 січня, за результатами першого офіційного медичного обстеження Трампа з часу його вступу на посаду глави американської держави близько року тому. За словами Джексона, обстеження, що проводилося у військовому госпіталі



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Обстеження показало, що у президента США прекрасне здоров'я

У президента США Дональда Трампа чудовий стан здоров'я. Про це повідомив лікар Білого дому Ронні Джексон ввечері в п'ятницю, 12 січня, за результатами першого офіційного медичного обстеження Трампа з часу його вступу на посаду глави американської держави близько року тому.

За словами Джексона, обстеження, що проводилося у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда під Вашингтоном, пройшло «виключно добре». Лікар, який спостерігав і за попередником Трампа на посаді президента - Бараком Обамою, сказав, що він вивчить отримані дані і повідомить всі подробиці у вівторок, 16 січня.

Сам 71-річний Трамп напередодні обстеження висловив упевненість в тому, що воно пройде добре.

«Я думаю, що все буде дуже добре. Це і повинно добре пройти, інакше біржа буде незадоволена», - сказав він.

Білий дім представив вельми скупу інформацію про майбутній огляд, відзначивши лише, що психічний стан Трампа не буде предметом обстеження. За повідомленнями ЗМІ, лікарі повинні були перевірити у президента кров, серце, легені, травний тракт, рухово-опорний апарат, зір і шкіру.

Нещодавно опублікована скандальна книга «Вогонь і лють: Всередині Білого дому при Трампі» викликала в США дебати про стан здоров'я президента. Автор книги - журналіст Майкл Вулф охарактеризував главу держави як «розумово нестабільну» людину. Трамп у відповідь на це назвав себе «дуже стабільним генієм». Цілий ряд конгресменів вже висловлювалися за проведення психічного обстеження Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп вважає, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Джерело: Deutsche Welle