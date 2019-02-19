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    У світі

    Стали відомі результати аналізу крові репера Децла на наркотики

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    На початку лютого у Москві відбулося&nbsp;прощання з репером Децлом, який&nbsp;помер на 36-му році життя - Стали відомі результати аналізу крові репера Децла на наркотики
    На початку лютого у Москві відбулося прощання з репером Децлом, який помер на 36-му році життя

    Сумнів в експертів викликає тільки склянка з яблучним соком у гримерці репера

    Дослідження судмедекспертизи не знайшло в крові померлого репера Децла наркотики.

    Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    «За результатами досліджень «Бюро судово-медичної експертизи міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки», в крові Децла наркотиків не знайшли. Крім того, фахівці перевірили посуд, з якого Толмацький пив перед смертю. У його гримерці стояли склянки з вином, колою і кавою. Ніде немає жодних слідів заборонених препаратів», - йдеться в повідомленні.

    Сумнів викликає тільки склянка з яблучним соком. Там знайшли невеличкий білий осад.

    «Можливо, це знеболюючі, які артист випив після виступу. Його також відправлять на додаткову експертизу в кілька російських лабораторій», - відзначили в повідомленні.

    Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.

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