Стали відомі результати аналізу крові репера Децла на наркотики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На початку лютого у Москві відбулося прощання з репером Децлом, який помер на 36-му році життя

Сумнів в експертів викликає тільки склянка з яблучним соком у гримерці репера

Дослідження судмедекспертизи не знайшло в крові померлого репера Децла наркотики.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«За результатами досліджень «Бюро судово-медичної експертизи міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки», в крові Децла наркотиків не знайшли. Крім того, фахівці перевірили посуд, з якого Толмацький пив перед смертю. У його гримерці стояли склянки з вином, колою і кавою. Ніде немає жодних слідів заборонених препаратів», - йдеться в повідомленні.

Сумнів викликає тільки склянка з яблучним соком. Там знайшли невеличкий білий осад.

«Можливо, це знеболюючі, які артист випив після виступу. Його також відправлять на додаткову експертизу в кілька російських лабораторій», - відзначили в повідомленні.

Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.