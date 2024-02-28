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Українські біженці в Молдові: стало відомо, чому закриваються спеціальні центри

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці в Молдові: стало відомо, чому закриваються спеціальні центри
Нині у Молдові проживає понад 116 тисяч українців
Фото: border.gov.md

У  центрах розміщення залишається дедалі менше біженців з України. Понад половину українців прихистили місцеві жителі

За даними Агентства ООН у справах біженців, ситуація з біженцями у Молдові перейшла з розряду надзвичайних до розряду інклюзивних, коли біженці включені до суспільних процесів у країні нарівні з місцевими жителями. Про це повідомляє Radio Europa Liberă. 

За даними Генерального інспектората з міграції, зараз у Молдові проживає понад 116 тис. українців, 45 тис. з яких – діти. Більшу частину, приблизно 65 тис. українських біженців, прийняли більш ніж 17 тис. молдавських сімей, а 2,3 тис. перебувають у центрах розміщення. Зі 137 центрів прийому біженців, відкритих у 2022 році, залишилося лише 44. Ще чотири закриються за кілька тижнів. Один із центрів, який має закритися, розташований у Нових Аненах. 15 українців, які мешкають там, переїдуть до центру, розташованого у Бульбоаку, де мешкають ще 12 осіб.

«Центр у Бульбоаці відкрився у лютому 2022  року. Тоді в центрі було 45 осіб. Зараз залишилося жити 12: неповні сім'ї, люди похилого віку та люди з особливими потребами», – розповіла керівниця центру Євгенія Буруяне.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ЗПС ООН) залишаються основними організаціями, які продовжують надавати фінансову допомогу сім'ям, які приймають українських біженців; надають гаряче харчування та продовольчі ваучери біженцям, які мешкають у центрах у Молдові.

«Ситуація з біженцями у Молдові перейшла з надзвичайної фази до інклюзивної. Ми прагнемо того, щоб біженці відчували себе частиною молдавського суспільства», – сказала співробітниця УВКБ ООН із зовнішніх зв'язків Моніка Васкес.

За даними Національного агентства зайнятості, працевлаштовано понад 1200 українських громадян. Більшість із них працюють у Кишиневі, Бєльцях та Гагаузії. З 24 лютого 2022 року по 31 січня 2024 року 2067 українців набули молдавського громадянства.

У  системі надання притулку в Молдові зареєстровано 1203 особи, з них 204 мають статус біженця, 366 осіб користуються гуманітарним захистом, а 633 перебувають у процесі розгляду. З початку повномасштабної війни до Молдови в'їхало понад 1,4 млн українців, з них понад 116 тис. залишилися.

До слова, у Молдові у меріях 14 населених пунктів почнуть працювати фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців з України

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Теги: Молдова українці житло робота біженці

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