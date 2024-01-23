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Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
Молдова заявила, що українці не надто активно шукають роботу у країні
фото із відкритих джерел

У Молдові найближчим часом залишиться максимум 15 центрів допомоги біженцям з України

У Молдові протягом року планується закрити 23 центри тимчасового розміщення українських біженців із 38, що діють зараз. У профільних органах наголошують, що скорочення та об'єднання центрів біженців, розташованих по всій країні, «стимулює українців інтегруватися в суспільство і проявляти активність на ринку праці».

«Наш план полягає в тому, щоб до кінця 2024 року залишилося 13-15 центрів, тому що це кризова служба, й ідея полягала в тому, що люди будуть перебувати в цьому центрі тимчасово, допоки уряд не визначить для них довгостроковий варіант. Центри закриваються невипадково, для кожної сім'ї, кожної людини ми визначаємо альтернативні варіанти розміщення – у селищі чи іншому населеному пункті. Ми також обговорюємо варіанти працевлаштування», – заявив міністр праці та соцзахисту країни Олексій Бузу.

Чиновник відзначив низький рівень зайнятості українських біженців у сфері праці. На сьогоднішній день на території Республіки Молдова знайшли роботу лише близько 1300 осіб із України. Водночас сюди в'їхало близько 80 тис. українців. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Раніше йшлось про те, що на молдавсько-українському кордоні біля контрольно-пропускного пункту в Паланці завершив свою діяльність тимчасовий центр допомоги українським біженцям, на які чекають проблеми з житлом в одній із країн Європи, після двох років роботи.

Разом із тим Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян. Влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. 

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Теги: українці біженці росіяни громадянство влада Молдова міністр

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