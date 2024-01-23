Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців

У Молдові найближчим часом залишиться максимум 15 центрів допомоги біженцям з України

У Молдові протягом року планується закрити 23 центри тимчасового розміщення українських біженців із 38, що діють зараз. У профільних органах наголошують, що скорочення та об'єднання центрів біженців, розташованих по всій країні, «стимулює українців інтегруватися в суспільство і проявляти активність на ринку праці».

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«Наш план полягає в тому, щоб до кінця 2024 року залишилося 13-15 центрів, тому що це кризова служба, й ідея полягала в тому, що люди будуть перебувати в цьому центрі тимчасово, допоки уряд не визначить для них довгостроковий варіант. Центри закриваються невипадково, для кожної сім'ї, кожної людини ми визначаємо альтернативні варіанти розміщення – у селищі чи іншому населеному пункті. Ми також обговорюємо варіанти працевлаштування», – заявив міністр праці та соцзахисту країни Олексій Бузу.

Чиновник відзначив низький рівень зайнятості українських біженців у сфері праці. На сьогоднішній день на території Республіки Молдова знайшли роботу лише близько 1300 осіб із України. Водночас сюди в'їхало близько 80 тис. українців. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Раніше йшлось про те, що на молдавсько-українському кордоні біля контрольно-пропускного пункту в Паланці завершив свою діяльність тимчасовий центр допомоги українським біженцям, на які чекають проблеми з житлом в одній із країн Європи, після двох років роботи.

Разом із тим Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян. Влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни.