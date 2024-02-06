Інтеграція українських біженців: у Молдові з'являться спеціальні підрозділи

Фахівці працюватимуть Бєльцах, Кагулі, Унгені та інших містах

У Молдові у меріях 14 населених пунктів почнуть працювати фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців з України. Про це повідомляє News Maker.

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«Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, що входять до ініціативи «Мери за зростання» (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН », – заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові. ️

Фахівці працюватимуть Бєльцах, Кагулі, Унгені та інших містах. Пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах, зазначили у пресслужбі.

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За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку війни Молдова прийняла понад 958 тис. українців. Зараз у республіці перебувають 113 тис. громадян України.

Від початку повномасштабної війни понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці.

За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогодні в Молдові отримали роботу 1292 громадян України. Більшість працюють у Кишиневі (988), Гагаузії (52), Бєльцях (61).

Раніше повідомлялось, що у парламенті Молдови відкрилася виставка дитячих малюнків «Формула миру у творчості дітей України та світу».

Нагадаємо, глава Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що Росія хоче напасти на Молдову, якщо переможе у війні проти України. Він підкреслив, що населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, стурбоване російською загрозою. Глава румунського Генштабу закликав вжити заходів і бути готовими.