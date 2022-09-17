Столиця Казахстану повернула свою колишню назву

Термін президента Казахстану збільшується з п'яти до семи років

Столиці республіки повертається назва Астана замість назви Нур-Султан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сьогодні, 17 вересня, підписав зміни до конституції про перейменування столиці країни з Нур-Cултана в Астану. Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

Крім того, до конституції внесено поправки, згідно з якими термін повноважень глави держави. Згідно з поправками до основного закону президентський термін збільшується з п'яти до семи років. Водночас закріплюється одноразове президенство без права подальшого переобрання. Зазначається, що ця норма стане невіддільною частиною Конституції й надалі не зможе переглядатися.

Крім того, столиці республіки повертається назва Астана замість назви Нур-Султан, яку обрали на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Також поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення. У червні на референдумі у Казахстані було ухвалено 33 зміни до Конституції країни.

Раніше повідомлялося, що військовий контингент РФ розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.