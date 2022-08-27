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Казахстан зупиняє продаж військової продукції за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Казахстан зупиняє продаж військової продукції за кордон
фото: ІА Regnum

Ухвала буде діяти до кінця 2023 року

Уряд Казахстану вирішив призупинити експорт військової продукції до кінця серпня 2023 року. Про це повідомила пресслужба уряду республіки.

Рішення було прийнято на засіданні комісії з оборонної промисловості під головуванням прем'єр-міністра Аліхана Смаїлова, йдеться в повідомленні Кабміну.

«Учасники розглянули пропозицію Міністерства промисловості та розвитку інфраструктури призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року. Ця пропозиція була підтримана членами комісії» – йдеться у повідомленні.

За повідомлення розвідки, рашисти, які дислокуються в Казахстані, відмовляються їхати на війну в Україну.

Нагадаємо, на сторінці заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва у «ВКонтакте» з'явився запис, в якому йдеться про «кінець парадів суверенітетів» колишніх країн СРСР і намір Росії повернути «втрачені» території.

Казахстан був названий «штучною державою» та «колишньою російською територією». Згадувалося і переселення різних етнічних груп, що «можна класифікувати як геноцид росіян». «Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде», – йшлося наприкінці посту.

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Теги: Казахстан військова техніка експорт

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