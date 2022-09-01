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Казахи повстали проти авто з рашистською символікою (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Казахи повстали проти авто з рашистською символікою (відео)
Символ Z називають новою свастикою  
скріншот із відео

У Казахстані місцеві мешканці змушують росіян прибирати пропагандистські наліпки  

Жителі Казахстану обурені машинами зі знаками Z та V. Водіїв таких машин змушують прибирати наклейки або викликають поліцію, яка їх штрафує. Про це стало відомо з відео, яке поширили самі ж туристи з РФ у мережі.

На кадрах видно, як росіянка скаржиться: у одній із курортних зон Казахстану їх зустріли «негостинно». Коли на їхній автівці побачили знак Z, то звинуватили в нападі на Україну і назвали фашистами.  

Водій автобуса-казах сказав, що росіянам в їхній країні не раді.  

Випадки, коли казахи викликають поліцію через рашистську символіку, непоодинокі. Водіїв таких транспортних засобів просять зняти Z, а якщо ті відмовляються – штрафують.  

Росіяни обурюються, буцімто до них ставляться недружелюбно. 

Нагадаємо, що спочатку літери Z та V помітили на російській військовій техніці, яка бере участь у військових діях в Україні. Потім російська влада та пропаганда почали використовувати Z та V для демонстрації підтримки вторгнення Росії в Україну. У Росії ці символи часто зображають у кольорах георгіївської стрічки.

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Теги: Казахстан росія окупанти

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