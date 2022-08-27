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Рашисти, які дислокуються в Казахстані, відмовляються їхати на війну в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти, які дислокуються в Казахстані, відмовляються їхати на війну в Україну
Командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану
aa.com.tr

Росіяни не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту

Військовий контингент РФ розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

Також РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

Нагадаємо, Казахстан назвав російське вторгнення війною. Як раніше повідомлялося, колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

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Теги: війна росія розвідка Казахстан

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