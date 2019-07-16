Столтенберг заявив про збільшення випадків шпигунства щодо країн НАТО



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Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається розвідка, але, звичайно ж, можуть бути задіяні і наші збройні сили, а також військова розвідка, - генсек НАТО

НАТО та його керівництво створили новий розвідувальний підрозділ, що орієнтований на поліпшення обміну інформацією між організаціями та підвищення здатності реагувати на кіберзагрози - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення випадків шпигунства, в тому числі, промислового, щодо Канади та інших союзників НАТО. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє DW.

За словами Столтенберга, у НАТО до цього ставляться дуже серйозно.

«Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається розвідка, але, звичайно ж, можуть бути задіяні і наші збройні сили, а також військова розвідка», - підкреслює Столтенберг.

За словами генсека, НАТО та його керівництво створили новий розвідувальний підрозділ, що орієнтований на поліпшення обміну інформацією між організаціями та підвищення здатності реагувати на кіберзагрози.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО попередив Німеччину щодо нової, розробленої Росією, ракети середньої дальності, що може досягнути столиці ФРН.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій «останній шанс» для дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Столтенберг заявляє, що на керівництво Кремля покладено відповідальність за утилізацію ракет.