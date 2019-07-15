Генсек НАТО попередив країни ЄС про нову російську ядерну ракету



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Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг

РФ розробила пересувну ракетну систему, яку легко сховати від систем стеження

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив країни Євросоюзу про те, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Це - пересувна ракетна система, її легко сховати від систем стеження. Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, перебувають у зоні досяжності», - наголосив генсек НАТО.

Конкретного місця базування ракети він не назвав, але закликав Москву повернутися до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Столтенберг зазначив, що розірванням ракетного договору Росія створила серйозну загрозу європейській безпеці.

«РФ повинна використати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду», сказав глава НАТО.

«В іншому разі вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас», - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, напередодні за три тижні до ймовірного припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) Євросоюз настійно закликав Росію повернутися до дотримання угоди про роззброєння.