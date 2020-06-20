Суд дозволив публікацію книги Болтона про роботу в Білому домі



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Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон

Адміністрація Трампа перешкоджала Болтону публікувати мемуари

Суд дозволив публікацію книги екс-радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Про це повідомляє Associated Press.

Окружний суддя Ройс Ламберт засудив відмову Болтона від перевірки книги розвідувальними органами, що може привести до непоправного збитку національній безпеці, зазначено в повідомленні.

При цьому суддя назвав заборону публікації неможливим, так як 200 тисяч примірників вже поширені серед продавців книг по всій країні.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.