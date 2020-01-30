Білий дім хоче заборонити Болтону публікувати мемуари, в яких йдеться про Україну



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У Білому домі заявили, що рукописи містяться значні обсяги секретної інформації

Білий дім попередив, що нова книга колишнього радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона не може бути опублікована доти, поки з неї не будуть видалені засекречені дані.

Про це повідомляє NBC.

Відповідний лист адвокатам Болтона відправила глава з інформаційної безпеки в Білому домі Еллен Найт. У листі наголошується, що розголошення секретної інформації може зашкодити безпеці країни.

«В рукописі містяться значні обсяги секретної інформації. Частина цієї інформації знаходиться на рівні «цілком таємно». Згідно з федеральним законом і заявами про нерозголошення, які підписав ваш клієнт як умови доступу до секретної інформації, цей рукопис не може бути опублікована або ще якимось чином оприлюднена без видалення секретної інформації», - йдеться в листі.

Висновки про наявність подібної інформації в книзі Болтона були зроблені фахівцями Білого дому за підсумками «попереднього огляду».

У свою чергу адвокат Болтона Чарльз Купер заявив, що не згоден з цими заявами.

«Ми не вважаємо, що яка-небудь інформація (в книзі, - ред.) може бути визнана таємною», - відповів онн.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.