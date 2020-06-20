Гравець збірної США відреагував на відмову Трампа від перегляду їхніх матчів



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Деандре Єдлін вважає, що ставання на коліно під час виконання гімну - то не неповага до прапора Фото - Premier League

Деандре Єдліну нецікаві висловлювання свого президента

Американський оборонець англійського «Ньюкасл Юнайтед» Деандре Єдлін відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа, який раніше завив, що припинить дивитися матчі національної збірної після того, як Федерація футболу США (USSF) дозволила стати на коліно під час виконання гімну як мирного протесту.

«Сказане Трампом викликає смуток, оскільки у нього є платформа і з якоїсь причини люди змушені його слухати. Але, чесно кажучи, мені все одно, дивиться він матчі чи ні. Мені абсолютно байдуже.

По-моєму, люди понині не розуміють, чому спортовці стають на коліно і кажуть, що життя чорношкірих важливі. Люди не хочуть розуміти, що це зовсім не неповага до прапора. Ми не говоримо, що життя інших не мають значення. Зараз настала криза, адже рівень життя чорношкірих не відповідає стандартам життя білих. Це стосується й інших меншин», - наводить слова Єдліна Sky Sports.