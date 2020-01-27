Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні через справу Байдена



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Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису Джона Болтона перед публікацією, або виключити найнезручніші для президента США уривки

Колишній радник Трампа вирішив опублікувати резонансні мемуари, які підірвуть ключові позиції захисту американського лідера

Експомічник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Джозефа Байдена.

Про це повідомляє The New York Times на підставі рукопису ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона.

«Президент Трамп у серпні сказав своєму (на той час – ред.) раднику з питань національної безпеки, що він має намір надалі заморожувати $391 млн оборонної допомоги Україні, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, включно з Байденом», - зазначає видання із посиланням на джерела, які розкрили зміст майбутньої книжки ексрадника Трампа.

Як зазначається, Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з чинною процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

«На десятках сторінках Болтон розповів про те, як пов'язана з Україною справа розвивалася протягом кількох місяців, поки він не пішов з Білого дому у вересні. Він описав не лише особисту зневагу президента (Трампа - ред.) до України, а й нові подробиці про те, як високопосадовці кабінету Трампа публічно намагалися ухилитися від участі в цьому», - зазначається в матеріалі.

Власне, зауважує NYT, чорновий варіант книжки являє собою те, що Болтон міг би сказати на слуханнях у судовому процесі з імпічменту Трампа в Сенаті США. І це явно підірве ключові позиції захисту американського лідера.

З огляду на це, зазначається в статті, Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису перед публікацією, або виключити найнезручніші для президента уривки

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.