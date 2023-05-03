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Суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною
Суддя призначила «дискредитатору» 30 тис. рублів штрафу
фото: Sotavision

Чоловіка визнано винним у «дискредитації російської армії»

У російському Воронежі чоловіка оштрафували за коментар про Україну в соціальній мережі. Про це передає Sotavision.

Зазначається, що Микола Кретінін написав у групі «Підслухано» у «Вконтакте» слова «Так Україна - нормальна країна... це так для порівняння».

Суд визнав його винним у дискредитації російської армії і призначив штраф у розмірі 30 тис. рублів.

Експерт-лінгвіст заявив, що слова чоловіка «характеризують дії учасників «СВО», як незаконні з точки зору міжнародного права».

Раніше повідомлялося, що магазин у Москві втрапив у скандал через проукраїнську назву мережі Wi-Fi.

Також нещодавно суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському.

Теги: росія суд Україна

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