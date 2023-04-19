Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
«Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору»
фото: Офіс президента

Пенсіонерка стверджує, що у протоколі її слова переінакшили.

У Росії 70-річну москвичку оштрафували за «дискредитацію» армії через комплімент президенту України Володимиру Зеленському, зроблений під час її відпочинку в санаторії в Нальчику. Про це передає «Меморіал».

Розмова, через яку судили пенсіонерку, сталася в санаторії в столиці Кабардино-Балкарської Республіки Нальчику у грудні 2022 року. Москвичка Слегіна розговорилася з жінкою з Одеси: вони обговорювали, як правильно вимовляти українське слово «паляниця». До бесіди приєдналася офіціантка, яка заявила, що Зеленський «виродок». Слегіна ж відповіла, що «Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору, усі раніше сміялися над його жартами». Також вона запитала: «У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: «Слава Україні»?».

Через кілька днів до пенсіонерки прийшла поліція. Після допиту вона підписала документ, який через відсутність окулярів і катаракту не змогла прочитати. За її словами, через стрес вона не розуміла, що відбувається, і хотіла, «щоб усе закінчилося швидше».

Пенсіонерка стверджує, що у протоколі її слова переінакшили. Зокрема, поліцейські написали, що жінка кричала «Слава Україні» і «висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні». Також, за словами жінки, поліцейські неправильно передали її фразу, що вона «обурена тією обставиною, що у кого є гроші, виїжджають за кордон». У протоколі це виглядає так: «Слегіна висловила свою підтримку Україні, вважаючи, що українці славлять свою країну, а російські солдати тікають з війни».

Щербинський районний суд Москви оштрафував 70-річну Ольгу Слегіну на 40 тис. рублів (близько 18 тис. грн).

Судове засідання, на яке пенсіонерка не змогла прийти через хворобу, тривало не більше п'яти хвилин. Суддя відмовилася перенести засідання, попри довідки від лікарів. За її словами, підсудна «не в реанімації лежить».

Раніше повідомлялося, що Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні.

Теги: росія суд Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський суд вже не вперше штрафує Wikimedia Foundation
Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні
14 квiтня, 07:44
9 травня естонець прийшов до пам'ятника радянському танку у футболці з написом «СССР»
В Естонії чоловік отримав штраф за футболку з написом «СРСР»
10 квiтня, 04:51
Компанія оплатить суму через порушення антиросійських санкцій
Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій
6 квiтня, 22:20

Соціум

Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії
Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі
Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі
Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)
Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)
Пригожин погрожує бойовику, який розповів про звірства «вагнерівців»
Пригожин погрожує бойовику, який розповів про звірства «вагнерівців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
38K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
34K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
34K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
33K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
15K
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту