Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському

Пенсіонерка стверджує, що у протоколі її слова переінакшили.

У Росії 70-річну москвичку оштрафували за «дискредитацію» армії через комплімент президенту України Володимиру Зеленському, зроблений під час її відпочинку в санаторії в Нальчику. Про це передає «Меморіал».

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Розмова, через яку судили пенсіонерку, сталася в санаторії в столиці Кабардино-Балкарської Республіки Нальчику у грудні 2022 року. Москвичка Слегіна розговорилася з жінкою з Одеси: вони обговорювали, як правильно вимовляти українське слово «паляниця». До бесіди приєдналася офіціантка, яка заявила, що Зеленський «виродок». Слегіна ж відповіла, що «Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору, усі раніше сміялися над його жартами». Також вона запитала: «У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: «Слава Україні»?».

Через кілька днів до пенсіонерки прийшла поліція. Після допиту вона підписала документ, який через відсутність окулярів і катаракту не змогла прочитати. За її словами, через стрес вона не розуміла, що відбувається, і хотіла, «щоб усе закінчилося швидше».

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Пенсіонерка стверджує, що у протоколі її слова переінакшили. Зокрема, поліцейські написали, що жінка кричала «Слава Україні» і «висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні». Також, за словами жінки, поліцейські неправильно передали її фразу, що вона «обурена тією обставиною, що у кого є гроші, виїжджають за кордон». У протоколі це виглядає так: «Слегіна висловила свою підтримку Україні, вважаючи, що українці славлять свою країну, а російські солдати тікають з війни».

Щербинський районний суд Москви оштрафував 70-річну Ольгу Слегіну на 40 тис. рублів (близько 18 тис. грн).

Судове засідання, на яке пенсіонерка не змогла прийти через хворобу, тривало не більше п'яти хвилин. Суддя відмовилася перенести засідання, попри довідки від лікарів. За її словами, підсудна «не в реанімації лежить».

Раніше повідомлялося, що Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні.