Магазин у Москві втрапив у скандал через проукраїнську назву мережі Wi-Fi

Один із відвідувачів торговельного центру звернувся до поліції побачивши у назві Wi-Fi одного із магазинів гасло «Слава Україні»

Столична поліція приїхала перевіряти на екстремізм торговий центр «Акварель» у Новій Москві через гасло «Слава Україні» у назві однієї з мереж Wi-Fi. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

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Як пише Mash, до поліції нібито звернувся один із відвідувачів ТЦ. Представники МВС, які прибули на місце, з'ясували, що роутер належить зоомагазину мережі «Чотири Лапи». За словами його співробітників, вони не знають, хто вставив гасло у назву Wi-Fi. Тепер це належить з'ясувати правоохоронним органам.

Слід додати, що росіяни не вперше стають фігурантами судових розглядів через гасло «Слава Україні», Так, у лютому мешканка Сочі розмістила його в одному з найпопулярніших месенджерів, використовуючи при цьому корейську мову. У результаті суд оштрафував її на дві тисячі російських рублів.

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Нагадаємо, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала Організацію об’єднаних націй, Євросою та уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Зазначимо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура