Суд РФ переніс розгляд скарг українських моряків, бо «не встигли перекласти документи українською»



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Справу скерують в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим

Суд переніс розгляд апеляцій стосовно Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варімеза

У РФ перенесли судове засідання Мосміськсуду щодо українських військовополонених моряків, бо Лефортовський суд не підготував переклад на українську постанов про продовження тримання під вартою. Про це повідомив координатор адвокатів українських військовополонених моряків Микола Полозов у Facebook.

Як зазначив Полозов, розгляд апеляцій стосовно Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варімеза перенесли, адже Лефортовський районний суд Москви не підготував належним чином і вчасно не переклав українською мовою постанову про продовження термінів тримання під вартою.

Справу скерують в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки Росія захопила українські військові кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Про намір вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону. Однак замість забезпечити фарватер, російські диспетчери викликали кораблі ФСБ і здійснили напад на кораблі ВМС України.

27-28 листопада 2018 року окупаційні "суди" в Криму заарештували 24 захоплених у полон українських моряків. Усім захопленим Росією українським морякам висунули звинувачення в "незаконному перетині кордону".

Усі захоплені Росією українські моряки назвалися військовополоненими.

15 січня суд РФ продовжив арешт усім полоненим українським морякам. 21 із них заарештували до 24 квітня, ще трьох (Ейдера, Сороку, Артеменка) - до 26 квітня, оскільки через поранення їх уперше заарештували на два дні пізніше.

Адвокати моряків оскаржили продовження арешту.